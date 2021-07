Rapid verpatzt Ligastart mit 0:2 gegen Hartberg

Rapid hat in der Fußball-Bundesliga einen veritablen Saison-Fehlstart hingelegt. Die Titel-Mitfavoriten kassierten am Samstag in der ersten Runde zuhause eine 0:2-Niederlage gegen Hartberg und mussten damit auch einen Dämpfer im Hinblick auf das CL-Quali-Rückspiel bei Sparta Prag am Mittwoch (Hinspiel 2:1) hinnehmen. Der LASK feierte hingegen einen 1:0-Sieg bei Altach, die Admira holte unter Neo-Coach Andreas Herzog ein Last-Minute-1:1 bei Wattens.