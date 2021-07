958 Neuinfektionen in Deutschland

In Deutschland steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montag früh lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 14,3 - am Vortag betrug der Wert 13,8, beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI zufolge zuletzt binnen eines Tages 958 Corona-Neuinfektionen. Diese Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von 04.50 Uhr wieder. Vor einer Woche war der Wert bei 546 Ansteckungen gelegen.