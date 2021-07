Akribie der Mathematikerin brachte Kiesenhofer Gold

Mit Angriffsgeist, Mut und inspiriert vom Männerrennen am Vortag hat Anna Kiesenhofer den Husarenritt gewagt. Mit einer Überraschungsattacke gleich am Start rechnete sich die Mathematikerin beim Rad-Straßenrennen die besten Chancen aus und belohnte sich mit Olympia-Gold. „Verrückt“ und „unglaublich“ nannte Kiesenhofer im Interviewmarathon danach die Riesensensation.

Die gesamten 137 Kilometer, am Schluss im Stil eines Einzelzeitfahrens, fuhr Kiesenhofer an der Spitze und düpierte so als Amateurin die großen Stars um die hoch favorisierten Niederländerinnen. „Konkret vom Olympia-Sieg zu träumen habe ich mich nie getraut. Aber der ehrgeizige Teil von mir will immer gewinnen“, sagte die Niederösterreicherin.