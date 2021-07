Impfpflicht für Gesundheitsberufe laut Kogler sinnvoll

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler ist in der Frage nach einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen auf derselben Linie wie sein Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. So sei eine solche Maßnahme für Gesundheitsberufe nicht nur denkbar, sondern „möglicherweise auch sinnvoll“, sagte er im „Puls4/24“-Sommergespräch am Montag. Beim Lehrpersonal zeigte er sich skeptischer. „Grundsätzlich bin ich ein Gegner von Impfpflichten über große Gruppen drüber“, so Kogler.