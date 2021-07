Gernot Trauner wechselt zu Feyenoord Rotterdam

Nach 173 Einsätzen für den LASK verlässt Gernot Trauner die Linzer in Richtung Niederlande. Der Wechsel des 29-Jährigen in die Eredivisie zu Feyenoord Rotterdam wurde von seinem bisherigen Verein am Montag bestätigt. Der Kapitän der Schwarz-Weißen war ein Urgestein des LASK und hatte alle Jahrgänge der Linzer Fußball-Akademie durchlaufen.