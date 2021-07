Bosnische Serben boykottieren staatliche Institutionen

Nach dem Leugnungsverbot von Völkermord durch den UN-Gesandten haben Vertreter der bosnischen Serben einen Boykott aller wichtigen Institutionen in Bosnien-Herzegowina angekündigt. „Ab morgen werden die serbischen politischen Vertreter nicht mehr an der Arbeit der gemeinsamen Institutionen von Bosnien und Herzegowina teilnehmen“, sagte Branislav Borenovic, einer der Oppositionsführer der serbischen Teilrepublik Srpska, auf einer Pressekonferenz am Montag.