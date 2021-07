Werk von Sci-Fi-Autor Cixin Liu als gewaltiges Comic

Der 1963 in der Provinz Henan geborene Liu hat lange Zeit als Ingenieur in einem Kraftwerk gearbeitet. In seinen literarischen Werken trifft oft Technik auf Philosophie und starke Charaktere - beide Comicbände setzen diesen Ansatz gut um. Nach und nach sollen weitere Adaptionen folgen, „Meer der Träume“ und „Der Dorflehrer“ noch am 1. Oktober bzw. am 1. November. Die Kurzgeschichte „Kugelblitz“, die Liu als eine seiner Lieblingsarbeiten bezeichnet, wird übrigens von Thierry Robin als Graphic Novel realisiert. Der Franzose hat mit „The Death Of Stalin“ für Furore gesorgt.