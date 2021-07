Beide Kinder nach CO-Unfall in Lasberg gestorben

Nach einem Kohlenmonoxid-Unfall am Montag auf einem Bauernhof in der Mühlviertler Gemeinde Lasberg (Bezirk Freistadt) sind zwei Kinder - laut Polizei zwei und fünf Jahre alt - gestorben. Die Polizei Oberösterreich bestätigte der APA entsprechende Medienberichte. Die Mutter, die wie die beiden Buben reanimiert worden war, befand sich am Dienstag weiterhin in kritischem Zustand, sie liegt in einer Klinik in Regensburg.