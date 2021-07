Brian Eno im Zentrum des heurigen Elevate-Festivals in Graz

Nach zweimaliger Verschiebung geht das Elevate-Festival am kommenden Mittwoch in Graz an den Start. Das Festival für Musik, Diskurs und Kunst unter dem Motto „Momentum“ steht diesmal im Zeichen der herrschenden Pandemie und des Erfinders der Ambient Music, dem britischen Künstler Brian Eno. Daneben gibt es wie gewohnt ein reichhaltiges Musik-, Diskurs- und Kunstprogramm.

Brian Eno soll außerdem via Livestream an einer der Diskursveranstaltungen teilnehmen. Ursprünglich war geplant gewesen, den 73-jährigen Briten persönlich nach Graz zu holen. Das scheiterte unter anderem an einer durch die Verschiebung des Festivals entstandenen Terminkollision: Eno gibt am 4. August in Athen zum erstem Mal überhaupt ein gemeinsames Konzert mit seinem um elf Jahre jüngeren Bruder, dem Komponisten Roger Eno.