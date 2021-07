Arnautovic in Bologna eingetroffen und von Fans bejubelt

Marko Arnautovic ist am Montagabend in Bologna eingetroffen - unter großem Jubel der Tifosi des Serie-A-Clubs. Etwa 500 Fans begrüßten den österreichischen Fußball-Teamspieler mit Sprechchören, als er vor einem Hotel in Bologna aus dem Wagen stieg. Der Wiener soll am Dienstag offiziell als neuer Spieler des Bologna FC präsentiert werden.