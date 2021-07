Felix Auböck als Vorlauf-Vierter ins Finale über 800 m Kraul

Der Niederösterreicher Felix Auböck steht bei den Olympischen Spielen in Tokio im Finale über 800 m Kraul. Der 24-Jährige präsentierte sich in den Vorläufen am Dienstag bärenstark, gewann er doch den am besten besetzten Heat. Auböck verbesserte seinen im April fixierten bisherigen österreichischen Rekord in 7:45,73 Min. um 0,99 Sek. und zog damit als Viertschnellster des 33-köpfigen Feldes in den Endlauf ein. Um die Medaillen geht es am Donnerstag um 3.30 Uhr MESZ.