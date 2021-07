Dortmund finalisiert Transfer von Niederlande-Stürmer Malen

Der Wechsel von Donyell Malen von PSV Eindhoven zu Borussia Dortmund ist perfekt. Wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat der niederländische Nationalspieler einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Der 22-jährige Angreifer soll die Lücke schließen, die Jadon Sancho mit seinem 85 Millionen Euro teuren Transfer zu Manchester United hinterlassen hat. Dem Vernehmen nach zahlt Dortmund für Malen knapp 30 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen.

Malen war bereits am Sonntag ins Trainingslager der Borussia nach Bad Ragaz (Schweiz) gereist und hatte am Dienstag nach zwei Corona-Tests und einem Medizincheck an ersten Einheiten unter der Regie von Trainer Marco Rose teilgenommen. Der schnelle Angreifer kommt mit der Empfehlung von 27 Saisontreffern und zehn Vorlagen in 45 Pflichtspielen für Eindhoven.