Meteorologie und Geologie: ZAMG und GBA werden fusioniert

Aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und der Geologischen Bundesanstalt (GBA) wird unter dem Namen „GeoSphere Austria“ (GSA) eine eigenständige „Bundesanstalt für Meteorologie, Geophysik und Geologie“. Dieses bereits im Regierungsprogramm formulierte Vorhaben steht am Mittwoch auf der Tagesordnung des Sommerministerrats in Reichenau an der Rax (NÖ), wie aus dem der APA vorliegenden Vortrag von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hervorgeht.