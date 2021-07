Zwei Arbeiter in Wien-Landstraße durch Stromschläge getötet

Zwei Arbeiter sind in Wien-Landstraße offenbar durch Stromschläge getötet worden. Mitarbeiter der alarmierten Wiener Berufsrettung fanden die beiden Leichen am Mittwochnachmittag in die Prinz-Eugen-Straße im Technikraum einer Tiefgarage, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Die Männer wurden durch die Berufsfeuerwehr Wien geborgen, da offene Stromleitungen nicht ausgeschlossen werden konnten.