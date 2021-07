Österreich spendet 50.000 Impfdosen an Tunesien

Österreich spendet 50.000 Impfstoffdosen an Tunesien. Die Lieferung mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca wurde am Mittwochnachmittag von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) verabschiedet. Der Impfstoff wird demnach per Luftfracht über Paris angeliefert und soll Tunis bereits am Donnerstagabend erreichen. Auch Vakzine aus Norwegen und Antigentests aus Malta werden in das nordafrikanische Land geliefert.

„Tunesien durchlebt derzeit eine schlimme Phase der Pandemie. Es ist ein Gebot der Stunde, die Menschen in Tunesien in dieser Situation nicht im Stich zu lassen und solidarisch zu handeln!“, so Mückstein laut einer Aussendung des Außenministeriums. Schallenberg zeigte sich seinerseits „stolz, dass die Experten meines Hauses die Impfstofflieferung nach Tunesien so rasch bewerkstelligen konnten“.