Tunesiens Präsident will scharf gegen Korruption vorgehen

Nach der Entmachtung der Regierung will der tunesische Präsident Kais Saied nach eigenen Worten gegen Korruption vorgehen. Bei einem Treffen mit der Gewerkschaft UTICA am Mittwoch deutete Saied an, dass ein hartes Durchgreifen gegen Korruptionsfälle bevorstehe, sagte aber, es sei „keine Absicht, Geschäftsleute zu schädigen oder zu missbrauchen“. 460 Personen hätten 13,5 Milliarden Dinar (rund 4,1 Milliarden Euro) aus Tunesien gestohlen, beklagte der Präsident.