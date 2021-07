Judoka Bernadette Graf hat am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Gewichtsklasse bis 78 kg ihren ersten Kampf gewonnen. Die EM-Dritte setzte sich im Budokan gegen die Chinesin Ma Zhenzhao mit Ippon durch. Nächste Gegnerin ist allerdings die Weltranglistenerste, Weltmeisterin von 2019 und aktuelle WM-Zweite Madeleine Malonga aus Frankreich.