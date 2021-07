Judoka Graf nach Auftaktsieg gescheitert

Judoka Bernadette Graf ist am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Gewichtsklasse bis 78 kg in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Tirolerin musste sich der Weltranglisten-Ersten, Weltmeisterin von 2019 und aktuellen WM-Zweiten Madeleine Malonga beugen, die Französin gewann mit Ippon-Wertung.