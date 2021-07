Im Libanon wütet riesiger Waldbrand

Im Libanon wütet ein riesiger Waldbrand. Nach Behördenangaben vom Donnerstag kam ein 15-Jähriger ums Leben, als er gemeinsam mit anderen Freiwilligen gegen die Flammen in der nördlichen Region Kubajat kämpfte. Acht Verletzte wurden laut dem libanesischen Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht, 25 weitere an Ort und Stelle behandelt. 17 Anrainer mussten in Sicherheit gebracht werden.