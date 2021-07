Hälfte der Bevölkerung vollimmunisiert, 503 neue Infektionen

Am Donnerstag sind in Österreich in den letzten 24 Stunden 53.386 Impfungen durchgeführt worden - damit sind bereits 50,1 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Von den zuständigen Ministerien wurden 503 neue Infektionen gemeldet. Das liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 401, die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 31,4 Fälle je 100.000 Einwohner.