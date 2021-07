Straka verliert Golf-Führung, aber weiter im Medaillenrennen

Sepp Straka hat mit einem misslungenen Start in die zweite Golf-Runde zwar seine Führung beim Olympia-Goldturnier in Tokio verloren, ist aber weiter im Medaillen-Rennen. Der Österreicher schaffte am Freitag in Runde zwei trotz vier Schlagverlusten eine 71er-Par-Runde und liegt nach zwei von vier Runden mit gesamt 8 unter Par weiterhin im absoluten Spitzenfeld. Vom kurz vor Ende mit 11 unter Par führenden US-Amerikaner Xander Schauffele trennten den Österreicher drei Schläge.