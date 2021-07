ÖTV-Doppel Miedler/Erler spielt in Kitzbühel um den Titel

Während die österreichische Doppel-Paarung Lucas Miedler/Alexander Erler beim Tennis Generali Open in Kitzbühel überraschend ins Finale eingezogen ist, hat es im Einzel die Nummer eins des Turniers ins Endspiel geschafft. Der Norweger Casper Ruud geht nach seinem elften Sieg in Folge am Samstag (ab 16.30 Uhr/live ServusTV) gegen den Spanier Pedro Martinez auf seinen vierten Sandplatz-Titel der Saison los.