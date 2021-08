Linzer Pflasterspektakel heuer mit rund 135.000 Besuchen

Das Straßenkunstfestival „Linzer Pflasterspektakel 2021“, das heuer als Straßenkunstsommer auf drei Wochenenden verteilt wurde, zieht eine positive Bilanz. An den insgesamt neun Festivaltagen gab es 806 Stunden Programm mit rund 135.000 Besuchen, teilte Festivalleiterin Gerda Forstner am Sonntag mit. Es sei gelungen, trotz aller Sicherheitsauflagen ein unbeschwertes sommerliches Kulturereignis zu bieten. Gut angekommen sind neue Spielorte in Innenhöfen oder auf Grünflächen.