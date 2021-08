Salzburg fertigt Ried 7:1 ab, klarer Sturm-Sieg beim WAC

Serienmeister Salzburg hat seine Tabellenführung in der zweiten Runde der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll untermauert. Nach einem 7:1-Heimtriumph über Ried sind die „Bullen“ die einzige Mannschaft ohne Punkteverlust. Sturm Graz blieb beim WAC mit 4:1 erfolgreich, während sich die Wiener Austria auf eigener Anlage zu einem 1:1 gegen WSG Tirol mühte. Die Admira ist mit vier Punkten Tabellenzweiter vor dem punktegleichen LASK, die beiden Wiener Vereine liegen am Tabellenende.

Die „Bullen“ erdrückten am Sonntag den klaren Außenseiter Ried regelrecht und trafen durch Benjamin Sesko (37., 91.), Rasmus Kristensen (41.), Karim Adeyemi (52., 62./Elfer), Andreas Ulmer (78.) und Noah Okafor (93.) gleich sieben Mal. Der Ehrentreffer von Philipp Pomer (88.) zum zwischenzeitlichen 1:5 blieb für die Gäste aus Oberösterreich das einzige Erfolgserlebnis an diesem bitteren Nachmittag.

Das erste „Opfer“ auf der Salzburger Abschussliste, Sturm Graz, hat den Dämpfer zum Auftakt scheinbar gut weggesteckt und sich mit einem 4:1-Sieg beim WAC die ersten Punkte in der neuen Saison gesichert. Die Steirer machten in der Lavanttal-Arena einen frühen Rückstand durch Dominik Baumgartner (15.) wett und trafen vor der Pause durch Gregory Wüthrich (25.), Otar Kiteishvili (31.), Jakob Jantscher (32.) und David Affengruber (37.) innerhalb von zwölf Minuten viermal. Jantscher war an allen Toren beteiligt, schied aber nach einer Stunde verletzt aus. Seine Achillessehnenverletzung soll ersten Informationen zufolge allerdings nicht allzu schlimm sein.