Lösung für Genesene für „Grünen Pass“ ab Mitte August

Für jene Corona-Betroffenen in Österreich, die nach einer Covid-Erkrankung genesen und nur einmal geimpft sind, wird es ab 15. August eine Lösung für den „Grünen Pass“ geben. Während in den Impfzertifikaten bei zweimal Geimpften „2/2“ steht, ist bei Genesenen mit einer Impfung bisher der Vermerk „1/2“ zu finden. Ab Mitte August wird diese Bezeichnung bei Genesenen dann „1/1“ lauten, sagte Franz Leisch, der Geschäftsführer der ELGA GmbH, im Ö1-“Morgenjournal“ am Dienstag.