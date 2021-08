Traumfinale Brasilien gegen Spanien im Fußball

Das olympische Fußball-Turnier hat sein Traumfinale bekommen. Am Samstag spielen Brasilien und Spanien in Yokohama um Gold. In den Halbfinali setzten sich die beiden Topfavoriten jedoch nur mit Mühe durch. Brasilien gewann am Dienstag in Kashima gegen Mexiko 4:1 im Elfmeterschießen. In 120 Minuten zuvor war kein Tor gefallen. Spanien besiegte Japan 1:0 nach Verlängerung. Marco Asensio von Real Madrid traf in der 115. Minute mit einem Schlenzer.