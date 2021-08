Götzis-Sieger Warner führt nach zwei Zehnkampfdisziplinen

Götzis-Sieger Damian Warner hat am Mittwoch im Zehnkampf der Leichtathleten bei den Olympischen Spielen in Tokio mit den 100 m in 10,12 Sekunden und dem Weitsprung mit 8,24 Metern die ersten beiden Disziplinen gewonnen. Er führt mit 2.189 Punkten vor dem Australier Ashley Moloney (1.983) und dem Kanadier Pierce Lepage (1.964) sowie Weltrekordler Kevin Mayer aus Frankreich (1.868).