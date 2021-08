Belgrad wirft Zagreb „Feiern über Gräbern“ von Serben vor

Kroatien hatte das Gebiet der nach der Unabhängigkeit von Jugoslawien entstandenen „Republik Serbische Krajina“ Anfang August 1995 in einer Blitzaktion überrannt. Der Erfolg der Operation „Oluja“ („Sturm“) wird alljährlich am 5. August in der Stadt Knin im dalmatinischen Hinterland gefeiert. Knin war vier Jahre lang die Hauptstadt der nicht anerkannten Separatistenrepublik gewesen.

Im Vorjahr waren die Feiern in Knin im Zeichen der Versöhnung zwischen dem kroatischen Staat und der serbischen Minderheit gestanden. Erstmals nahm ein Vertreter der serbischen Volksgruppe an den Feiern teil, und der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic erinnerte auch an die serbischen zivilen Opfer und Kriegsverbrechen. „Jeder solcher Akt ist eine hässliche Narbe auf dem gerechten Gesicht des Heimatkrieges“, sagte der rechtsgerichtete Politiker. „Es ist uns bewusst, dass unser Sieg für viele kroatischen Serben traumatisch war“, räumte er ein. Ähnlich äußerte sich auch der linksgerichtete Staatspräsident Zoran Milanovic.

Die serbische Botschaft beklagt weiter, dass die in Kroatien verbliebenen Serben „immer noch oft systematisch vernachlässigt“ würden. Obwohl das Land (in Sachen Minderheitenrechte, Anm.) „einen zufriedenstellenden Rechtsrahmen“ habe, gebe es in der Praxis viele Hindernisse bei der Ausübung dieser Rechte. Konkret mangle es den Serben in ländlichen Gebieten an grundlegender Infrastruktur wie Strom, Straßen oder Wasser, sie würden am Arbeitsmarkt diskriminiert und seien insbesondere in der Staatsverwaltung, Justiz und Polizei unterrepräsentiert. Zudem gebe es Hindernisse bei der offiziellen Verwendung der serbischen Sprache und Schrift, insbesondere in jenen Gebieten, in denen die meisten Serben leben.