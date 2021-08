Alexandri-Schwestern Duett-Siebente - Sieg an Russinnen

Die Synchronschwimmerinnen Eirini-Marina und Anna-Maria Alexandri haben in Tokio im olympischen Duett mit 182,1773 Punkten Rang sieben belegt. Diese Position hatten die Schwestern schon nach den zwei Vorkampf-Teilen eingenommen, an den Top neun änderte sich am Mittwoch nach nochmaliger Präsentation der Freien Kür nichts. Die Wertung der Technischen Kür vom Dienstag wurden dazu addiert. Es siegten Swetlana Kolesnitschenko/Swetlana Romaschina vom Russischen Olympischen Komitee.