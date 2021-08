Militärmanöver mit Russland an Grenze Afghanistans

Unter Beteiligung Russlands wollen die zentralasiatischen Staaten Tadschikistan und Usbekistan am Donnerstag an der Grenze zu Afghanistan ein Militärmanöver beginnen. An der Übung in der tadschikischen Region Chatlon, die bis zum 10. August dauern soll, nehmen mehr als 2.500 Soldaten teil. Russland, das in der Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan seine größte Auslandsbasis hat, ist mit bis zu 1.800 Soldaten vertreten.