Trauer um Kronehit-Geschäftsführer Ernst Swoboda

Ernst Swoboda ist tot. Der Geschäftsführer von Kronehit und Pionier des Privatradios in Österreich verstarb am gestrigen Mittwoch im Alter von nur 62 Jahren, wie mehrere Medien berichten. Swoboda (Jahrgang 1959) war neben seiner Leitungsfunktion bei Kronehit unter anderem seit 2016 auch Vorstandsvorsitzender des Verbands Österreichischer Privatsender (VÖP) und Geschäftsführer der Krone Multimedia GmbH.

In die Kronehit-Geschäftsführung war der langjährige Mediaprint-Justiziar 2004 gekommen. Er wurde zum Hauptverantwortlichen für die erfolgreiche Etablierung des größten Privatsenders am Radiomarkt. Gemeinsam mit dem langjährigen Programmchef Rüdiger Landgraf formte er Kronehit zur breitaufgestellten Alternative zu Ö3.

Auch ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, mit dessen Haus Swoboda in seiner Funktion als VÖP-Funktionär zahlreiche Sträuße ausgefochten hatte, würdigte den Verstorbenen am Donnerstag als „innovativen Medienmacher, der die Weiterentwicklung des Medienstandortes Österreich ganz wesentlich mitgeprägt und sich große Verdienste um das österreichische Radio erworben hat!“

Und schließlich reihten sich auch hohe politische Repräsentanten am Donnerstag in die Reihe der Würdigungen ein, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der betonte, dass Swoboda mit seinem tagtäglichen Engagement bewiesen habe, dass ein erfolgreiches und beliebtes Privatradio in Österreich wirklich möglich sei. „Bis zuletzt setzte sich Ernst Swoboda für Qualitätsjournalismus und Medienvielfalt in Österreich ein“, so Kurz. Der Grüne-Vizekanzler Werner Kogler konstatierte indes via Twitter: „Ernst Swoboda hat Österreichs Medienvielfalt geprägt und vielen Menschen unzählige Stunden Unterhaltung beschert.“