Corona-Isolation einer demenzkranken Frau nicht rechtens

Es war nicht rechtens, dass eine betagte Wienerin, die im April 2020 zu Hause gestürzt war und sich dabei eine Schienbeinkopffraktur zugezogen hatte, bei der Nachbetreuung in einer Krankenanstalt aufgrund von Corona eine zehntägige Isolation in einem Einzelzimmer durchmachen musste. Das hat vor kurzem der Oberste Gerichtshof (OGH) festgestellt (7 Ob 59/21h). Denn die Betroffene war bereits im Spital, in dem ihre Verletzung behandelt wurde, zwei Mal negativ getestet worden.