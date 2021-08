Anna Netrebko trägt in Salzburg als Tosca Rot

Diese zweiteilige Abendrobe hat bereits am Donnerstag, zweieinhalb Wochen vor der Premiere, für Blitzlichtgewitter und Gedränge gesorgt. Zahlreiche Journalisten sind in das „Kristall-Atelier“ auf die Seitenbühne des Großen Festspielhauses gekommen. Dort präsentierten die Salzburger Festspiele insgesamt drei Kostüme, die Kostümbildnerin Renate Martin für die Sopranistin entworfen hat.

Netrebko ist zwar noch nicht in Salzburg eingetroffen, aber die Kostüme hat sie schon anprobiert. Die Kostümbildnerin ist dazu eigens in die Staatsoper nach Wien gefahren. „Anna Netrebko hat in nur 41 Minuten alle drei Outfits anprobiert. Die Kostüme haben ihr sofort gefallen“, schilderte heute Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. Es habe auch gar keinen Sinn, eine Künstlerin mit einem Kostüm einzukleiden, in dem sie sich nicht wohlfühle.