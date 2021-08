Frau wollte Scheidung, Ehemann wegen Mordes vor Geschworenen

Wegen Mordes an seiner Ehefrau hat sich ein 52-jähriger Mann am Freitag vor einem Wiener Schwurgericht zu verantworten. Er soll ihr am 3. Februar 2021 in der ehelichen Wohnung in Favoriten mit einem Messer laut Anklage fünf Stiche in den Hals versetzt haben. Motiv: Sie wollte sich scheiden lassen.