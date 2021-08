IPCC-Klimabericht warnt vor schweren Katastrophen

Am Montag wird in Genf der Weltklimarat IPCC den ersten Teil seines sechsten Sachstandsbericht präsentieren. Die Inhalte sind zwar bis zur Veröffentlichung vertraulich, ersten Informationen zufolge dürfte der Bericht aber dramatisch ausfallen: Die beteiligten Wissenschafterinnen und Wissenschafter warnen angesichts aktueller Naturkatastrophen demnach vor noch schwereren, wenn der Klimawandel nicht eingedämmt wird.

An dem Bericht waren Vertreter von fast 200 Ländern beteiligt. Die Empfehlungen der Wissenschafterinnen und Wissenschafter gelten als wegweisend für die globale Klimapolitik. In dem ersten Teil geht es um naturwissenschaftliche Grundlagen des Klimawandels - insbesondere die Entwicklung des Anteils von Treibhausgaben in der Atmosphäre und deren Wirkung sowie Szenarien für das künftige Fortschreiten der Erderwärmung. Ein Extra-Kapitel befasst sich diesmal mit der Wirkung kurzlebiger Treibhausgase. Dies betrifft etwa Methan, dessen Treibhaus-Wirkung deutlich stärker ist als die von Kohlendioxid, das jedoch auch schneller in der Atmosphäre wieder abgebaut wird.