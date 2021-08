Taliban ermordeten Regierungssprecher in Kabul

Die radikalislamischen Taliban haben am Freitag nach eigenen Angaben den Chefsprecher der Regierung und des Präsidenten ermordet. Ein Vertreter des Innenministeriums in Kabul bestätigte, dass Dawa Khan Menapal getötet worden sei. Wer für die Tat verantwortlich sei, sagte er nicht. Bei ihrer jüngsten Offensive eroberten die Taliban indes erstmals eine Provinzhauptstadt, wie die Polizei mitteilte.

Die Stadt Saranj in Nimros im Süden des Landes sei von den radikalen Islamisten eingenommen werden, so die Provinzpolizei am Freitag. Deren Sprecher machte das Ausbleiben von Verstärkungen durch die Zentralregierung in Kabul für die Niederlage verantwortlich.