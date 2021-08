Gold für US-Basketballer nach Finalsieg gegen Frankreich

Die US-Basketballer haben bei den Sommerspielen in Tokio zum vierten Mal in Folge olympisches Gold gewonnen. Angeführt von Kevin Durant besiegte das US-Team am Samstag im Finale in der Saitama Super Arena Frankreich mit 87:82 (44:39) und revanchierte sich damit für die Auftaktniederlage gegen die Franzosen beim olympischen Turnier. Im Spiel um Platz drei standen sich später noch Australien und Slowenien gegenüber.