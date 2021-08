Zweite Provinzhauptstadt in Afghanistan an Taliban gefallen

Die militant-islamistischen Taliban haben eine zweite Provinzhauptstadt in Afghanistan erobert. Sheberghan in der Provinz Jowzjan im Norden des Landes sei an die Islamisten gefallen, bestätigten der Provinzrat Bismillah Sahil, der Vizegouverneur der Provinz Abdul Qader und ein Polizeisprecher am Samstag der dpa. Weniger als 24 Stunden zuvor war die kleine Provinzhauptstadt Zaranj in Nimroz an der iranischen Grenze praktisch kampflos an die Taliban gefallen.