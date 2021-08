Schwere Kämpfe im Zentrum von nordafghanischer Stadt Kunduz

Afghanische Streitkräfte und radikalislamische Taliban haben sich am Sonntag schwere Kämpfe im Zentrum der nördlichen Provinzhauptstadt Kunduz geliefert. „In verschiedenen Teilen der Stadt finden heftige Kämpfe in den Straßen statt“, sagte Amruddin Wali, ein Mitglied des Provinzrats, der AFP. Einige Sicherheitskräfte hätten sich in Richtung Flughafen zurückgezogen. Die Stadt wird seit Wochen von den Taliban belagert. Bisher waren aber nur Kämpfe am Stadtrand gemeldet worden.