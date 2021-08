Migration - Nehammer und acht Amtskollegen wenden sich an EU

Die kritische Situation an der litauisch-belarussischen Grenze hat neun Innen- bzw. Migrationsminister, unter ihnen Innenminister Karl Nehammer und sein deutscher Amtskollege Horst Seehofer, dazu veranlasst, sich an die EU-Kommission zu wenden. Die Minister zeigten sich „darüber besorgt, dass immer mehr Transit-Staaten illegale Migration dazu einsetzen, geopolitische Ziele zu erreichen“. Die EU brauche eine Strategie, wie damit umzugehen sei, betonte ein Sprecher am Dienstag.

An dem Schreiben an die EU-Kommission beteiligten sich demnach die Innen-, bzw. Migrationsminister Zyperns, Deutschlands, Griechenlands, der Niederlande, Belgiens, der Tschechischen Republik, Dänemarks, Litauen und Österreichs. Als Beispiele dafür, dass immer mehr Transit-Staaten illegale Migration für das Erreichen geopolitischer Ziele einsetzen, wurden die Ereignisse an der griechischen Grenze im März 2020, das systematische Abdrängen von Migranten in Zypern und die Lage an der EU-Außengrenze in Litauen genannt.