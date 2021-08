ORF-Wahl: Oppositionskritik, Gratulationen von ÖVP und VÖZ

„Wie erwartet hat die ÖVP mit den Grünen als Steigbügelhalter die ORF-Wahl als seit Monaten abgemachten Deal durchgezogen“, so SP-Vizeklubchef Leichtfried in einer Aussendung. „Offenkundig hat das Bundeskanzleramt mit Kanzler (Sebastian, Anm.) Kurz und Medienbeauftragtem (Gerald, Anm.) Fleischmann schon im März 2021 die ‚Message‘ ausgegeben, wen die Stiftungsräte zu wählen haben, wie ein Bild von einem solchen Treffen zeigt“, nahm er auf einen aufgetauchten Screenshot einer Skype-Videokonferenz der ÖVP-nahen Stiftungsräte Bezug, die sowohl Fleischmann als auch Weißmann zeigen.

Das Ziel von „Kurz und Co.“ sei klar: „Es geht um Kontrolle, darum, den ORF auf Linie zu bringen.“ Scharfe Kritik kam auch von SP-Generalsekretär Christian Deutsch: „Die Mediendompteure im Kanzleramt haben ganze Arbeit geleistet und die Bestellung des Wunschkandidaten von Kanzler Kurz unter dem Beifall der grünen Statisten durchgepeitscht.“ Weißmann müsse jetzt beweisen, „dass für ihn die journalistische Unabhängigkeit des ORF und damit die Medienfreiheit insgesamt an erster Stelle steht“, so Leichtfried, der auch ein neues ORF-Gesetz einforderte.

Deftige Worte fand FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker: „Nach dem Innen-, dem Justiz- und dem Finanzministerium krallt sich die türkise ÖVP in ihrem Machtrausch jetzt nach der ‚Kronenzeitung‘ auch noch den ORF und setzt mit Roland Weißmann einen willfährigen Vollstrecker der türkisen ‚Message-Control‘ als Generaldirektor ein. Die Grünen, als türkise Bettvorleger, machen gute Miene zum bösen Spiel und werden dafür mit zwei Direktorenpöstchen belohnt“, so der FP-Abgeordnete. Einmal mehr betonte die FPÖ, es sei gerade jetzt notwendig, „die Frage der GIS-Gebühren neu zu debattieren“. Denn kaum jemand in der Bevölkerung werde künftig bereit sein, für das „Kurz-Pay-TV“ bezahlen zu wollen. Daher ist mit dem heutigen Tag die Abschaffung der GIS ganz oben auf der innenpolitischen Prioritätenliste der Freiheitlichen. In eine ähnliche Kritikkerbe schlug Barbara Nepp als Sprecherin der FPÖ-nahen Stiftungsräte: „Wir haben Lisa Totzauer gewählt, weil sie aus unserer Sicht für Unabhängigkeit, Transparenz und vor allem Objektivität steht. [...] Wir standen und stehen nicht für den jetzigen Weg der totalen türkisen Machtübernahme des ORF durch Roland Weißmann zur Verfügung.“