Taliban erobern erneut wichtige Provinzhauptstadt

„Es wird nicht so sein, dass die Taliban dieses Land alleine übernehmen, sondern sie wollen ein Teil der Regierung sein, sie wollen der mächtigere Teil der Regierung sein“, so Maas. Es werde darum gehen, wie die Verfassung aussehen und welche Rechte es geben werde. „Soll das ein Kalifat werden? Das ist etwas, was wir nicht mittragen werden.“

Während Deutschland am Mittwoch bekannt gab, Abschiebungen abgelehnter Asylwerber vorerst bis Ende August auszusetzen, will Österreich weiter an Rückführungen festhalten. Angesichts des rasanten Eroberungszugs der Taliban forderte Deutschland am Donnerstag auch seine Bürger dringend zur zügigen Ausreise aus dem Krisenland auf. Vor dem Hintergrund der deutlich verschlechterten Sicherheitslage im gesamten Staatsgebiet, inklusive der Hauptstadt Kabul, rate die Botschaft allen deutschen Staatsangehörigen dringend zur schnellstmöglichen Ausreise per Linienflug, heißt es in einer vom Auswärtigen Amt versandten Nachricht. Das österreichische Außenamt hat bereits vor einiger Zeit eine Reisewarnung für ganz Afghanistan ausgesprochen und rät laut Website den im Land lebenden „Auslandsösterreichern und Österreichern, die sich aus anderen Gründen in Afghanistan aufhalten“, „dringend“ das Land zu verlassen.