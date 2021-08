Mädchen von Fiaker am Wiener Stephansplatz schwer verletzt

Das zweijährige Mädchen, das am Donnerstagabend bei einem Fiakerunfall am Stephansplatz in der Wiener Innenstadt schwer verletzt worden war, befand sich am Freitag außer Lebensgefahr. Das berichtete eine Sprecherin des Wiener Gesundheitsverbunds der APA. Demnach wird das Kleinkind auf einer Normalstation betreut.