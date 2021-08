Minister Mückstein auf „Impftour“ im Mühlviertel

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat am Freitag das Mühlviertel besucht und sich vor Ort ein Bild von der aktuellen Coronavirus-Lage gemacht. Im Primärversorgungszentrum Haslach hat der ausgebildete Arzt selbst Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Die Durchimpfungsraten in Österreich unterscheiden sich regional teils sehr stark. Eine Corona-Impfung sei „besonders einfach, dauert nicht lange und hat eine riesengroße Wirkung“, sagte der Minister.

Um im Mühlviertel den „Impfturbo“ zu zünden, sind bereits verschiedene Aktionen organisiert worden. Diese reichen vom Impfen beim Supermarkt bis hin zu Pop-Up-Impfstraßen auf Marktplätzen. Gemeinsam planen Ärzteschaft und Gemeinden weitere Impf-Aktionen. So soll beispielsweise in Auberg - dem Ort mit der derzeit niedrigsten Durchimpfungsrate in Oberösterreich - in Kürze eine eigene Pop-Up-Impfstraße in Betrieb gehen. In Auberg haben bisher nur 40,91 Prozent der Bevölkerung eine erste Impfung erhalten. Und nur 36,36 Prozent der Einwohner sind voll immunisiert.