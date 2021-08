Kinder entwickeln nach Covid-19 langfristige Immunität

Gerade vor dem bereits absehbaren Ende der Schulferien in Österreich und teilweisem Schulbeginn in Deutschland wird die Frage von Covid-19 an Bildungseinrichtungen und unter Kindern wieder besonders relevant. Die Auswirkungen einer SARS-CoV-2-Infektion auf Kinder untersucht die deutsche Familienstudie zu Covid-19. Demnach sind asymptomatische Verläufe bei Kindern fünf Mal häufiger als bei Erwachsenen. Die Betroffenen entwickeln dabei aber einen starken Immunschutz.