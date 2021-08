Österreich verleiht „Federkrone Moctezumas“ nicht an Mexiko

Österreich gibt auch im 500. Jahr nach der Eroberung Mexikos den berühmten Azteken-Federkopfschmuck aus dem Weltmuseum Wien nicht aus der Hand. Zum Gedenken an den Fall der Aztekenhauptstadt Tenochtitlan an die Spanier im August 1521 hatte sich Mexiko bemüht, das als „Federkrone Moctezumas“ bekannte Objekt in seinem Ursprungsland auszustellen. Diesem Ansuchen wird mit Verweis auf die Fragilität des Objekts allerdings nicht nachgekommen.

Die Republik Österreich sei sich ihrer Verantwortung in Bezug auf das historische Kunstobjekt jedenfalls bewusst, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des Kulturstaatssekretariats gegenüber der APA. Es gehe darum, „dieses auf der Welt einzigartige und wertvolle Kulturgut für die Nachwelt zu erhalten“. Das tue man „mit größter Sorgfalt“. Letztlich sei es eine Abwägung „zwischen dem konservatorischen Schutz des Objekts und dem Wunsch Mexikos, es in ihrem Land der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“. Mexikanische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger haben jedenfalls freien Eintritt in das Weltmuseum Wien, wo der Federkopfschmuck ausgestellt ist.