Brutal lebendiges Musiktheater: „Intolleranza“ in Salzburg

Luigi Nonos Musik ist suggestiv, unerbittlich und hochdramatisch, ist Anklage und Jury in einem, Schule des Hörens und akustischer Frontalangriff. Ingo Metzmacher und die Wiener Philharmoniker bringen die nur sehr selten gespielte Partitur in einer klirrenden Klarheit und klanglichen Qualität dar, die Festspielcharakter im besten Sinne hat. Auch das Sängerensemble rund um Sean Panikkar als Emigrant und Sarah Maria Sun als seine Gefährtin sowie der szenisch über alle Maßen beanspruchte Staatsopernchor haben sich Nonos Klangwelt in durchdringender Weise verschrieben. In Lauwers‘ gewaltigem Ensemble sind sie freilich kaum auseinanderzuhalten, bilden die Singenden mit den Tanzenden von Bodhi-Project und SEAD eine heterogene Einheit, ein menschheitliches Kollektiv, immer in Bewegung, zumeist auf der Flucht, Opfer und Täter, Staatsgewalt und stumme Masse.