Bologna-Fehlstart im Cup trotz Arnautovic-Tor bei Debüt

Das Pflichtspieldebüt von Marko Arnautovic für den FC Bologna ist am Montagabend trotz eines Treffers des 32-Jährigen in die Hose gegangen. Zwar leitete der ÖFB-Teamstürmer im Cup-Erstrundenduell gegen Zweitligist Ternana mit dem zwischenzeitlichen 2:5 (56.) eine Aufholjagd ein, die Enttäuschung war aber nicht mehr zu verhindern. Die Truppe von Trainer Sinisa Mihajlovic unterlag schließlich vor eigenem Publikum 4:5.

Ternana, trainiert vom ehemaligen italienischen Teamspieler Cristiano Lucarelli und jüngst erst von der Serie C in die Serie B aufgestiegen, ging früh in Führung (6., Davide Agazzi) und hätte per Elfmeter nur wenige Minute später sogar nachlegen können. Die Stange verhinderte beim Versuch Alfredo Donnarummas aber vorerst Schlimmeres, erst kurz danach machte Donnarumma seinen Patzer gut und den Fehlstart Bolognas perfekt (10.). Der argentinische Nationalkicker Nicolas Dominguez verkürzte immerhin auf 1:2 (38.), dennoch gab man das Spiel innerhalb von rund zehn Minuten völlig aus der Hand.