Mehr als 1.400 Tote nach schwerem Erdbeben in Haiti

Nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti ist die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 1.419 gestiegen. Das teilte der Chef der Zivilschutzbehörde des Karibikstaates, Jerry Chandler, am Montag in einem im Fernsehen übertragenen Briefing mit. Rund 6.900 Menschen wurden bei dem Erdstoß der Stärke 7,2 am Samstag im Süden des Landes verletzt. Interims-Premierminister Ariel Henry ordnete drei Tage Staatstrauer an.