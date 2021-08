Coronavirus erwischt zu fast zwei Dritteln unter 35-Jährige

Fast zwei Drittel aller Personen, die sich in der vorigen Woche in Österreich mit dem Coronavirus infiziert haben, sind jünger als 35. Von den 5.934 zwischen 9. und 15. August behördlich gemeldeten Fällen entfielen 64,2 Prozent - in absoluten Zahlen 3.816 - auf diese Gruppe. Auffallend: Die Sechs- bis 14-Jährigen tragen mit einem Anteil von 10,7 Prozent mittlerweile mehr zum Infektionsgeschehen bei als die über 55-Jährigen, die insgesamt 10,5 Prozent ausmachen.

Wie aus der jüngsten von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vorgenommenen Aufschlüsselung nach Altersgruppen hervorgeht, sind die 15- bis 24-Jährigen mit 28,4 Prozent nach wie vor die am stärksten betroffene Altersgruppe. Ihr Anteil geht aber kontinuierlich zurück. In der letzten Juli-Woche machte er noch 37,9 Prozent aus, in der ersten August-Woche 32,9 Prozent. Dagegen steigt der Anteil der infizierten Sechs- bis 14-Jährigen merkbar - in der ersten August-Woche lag er mit 8,4 Prozent noch deutlich unter der Zehn-Prozent-Marke. Ein Zusammenhang mit der besonders infektiösen Delta-Variante und dem Umstand, dass unter Zwölfjährige nicht geimpft werden bzw. von den zwölf- bis 15-jährigen Buben und Mädchen derzeit weniger als drei Prozent gegen Covid-19 vollimmunisiert sind, dürfte nahe liegen.